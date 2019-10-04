PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Під Тернополем п’яний водій збив на смерть двох хлопців

У селищі Козлів Тернопільської області двоє 23-річних хлопців загинули під колесами іномарки.

Під Тернополем п'яний водій збив на смерть двох хлопців

Смертельна ДТП сталася вранці 4 жовтня на дорозі у селищі Козлів – п’яний водій автомобіля BMW 320 збив двох пішоходів, третьому вдалося відбігти.

Хлопці померли до приїзду швидкої, обом загиблим місцевим жителям було по 23 роки.

29-річний водій розповів, що помітив людей на дорозі занадто пізно, бо було темно.

Читайте: Зіткнення на Донеччині: у ДТП постраждало 10 людей, серед них діти

За попередніми даними, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Через дві години після аварії у його крові виявили 1,6 проміле алкоголю.

Водія затримали, порушено справу за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

  • Під Тернополем п'яний водій збив на смерть двох хлопців
  • Під Тернополем п'яний водій збив на смерть двох хлопців
Під Тернополем п’яний водій збив на смерть двох хлопців / 2 фотографии

Нагадаємо, 26 вересня у Броварах поліцейський в’їхав на авто у зупинку з людьми.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві спорткар Audi протаранив огорожу і вилетів на тротуар
У Києві спорткар Audi протаранив огорожу і вилетів на тротуар
На Львівщині Volkswagen та ВАЗ зіткнулися лоб в лоб: п’ятеро людей у лікарні
На Львівщині Volkswagen та ВАЗ зіткнулися лоб в лоб: п’ятеро людей у лікарні
У Таїланді внаслідок ДТП з пікапом загинули 17 студентів
У Таїланді внаслідок ДТП з пікапом загинули 17 студентів
На Київщині підліток напідпитку влаштував смертельну ДТП
На Київщині підліток напідпитку влаштував смертельну ДТП
У Ніжині мопед врізався в поліцейську Toyota Prius
У Ніжині мопед врізався в поліцейську Toyota Prius – водій у реанімації
ДТП під Запоріжжям
Під Запоріжжям Fiat вискочив на зустрічну смугу і вдарив ВАЗ – двоє загиблих
ДТП на парковці в Києві: троє постраждалих і чотири розбитих авто
ДТП на парковці в Києві: троє постраждалих і чотири розбитих авто
В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих
В Умані вантажівка протаранила автобус, дев’ять постраждалих
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка