У селищі Козлів Тернопільської області двоє 23-річних хлопців загинули під колесами іномарки.

Смертельна ДТП сталася вранці 4 жовтня на дорозі у селищі Козлів – п’яний водій автомобіля BMW 320 збив двох пішоходів, третьому вдалося відбігти.

Хлопці померли до приїзду швидкої, обом загиблим місцевим жителям було по 23 роки.

29-річний водій розповів, що помітив людей на дорозі занадто пізно, бо було темно.

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За попередніми даними, він перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Через дві години після аварії у його крові виявили 1,6 проміле алкоголю.

Водія затримали, порушено справу за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.







Під Тернополем п’яний водій збив на смерть двох хлопців / 2 фотографии

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