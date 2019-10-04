На автодорозі Львів – Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця сталася ДТП за участі вантажівки та пасажирської маршрутки.

У Пустомитівському районі на Львівщині близько 16.15 на автодорозі сталося зіткнення вантажівки та пасажирської маршрутки.

Зіткнулися автомобіль МАЗ з маршрутним автобусом БАЗ. Постраждало 10 осіб, наразі медики надають допомогу потерпілим.

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На місці події працюють правоохоронці. Поліцейські встановлюють обставини ДТП та особи всіх учасників автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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