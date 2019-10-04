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Факти / Надзвичайні події

Поблизу Львова вантажівка зіткнулася з маршруткою – є постраждалі

На автодорозі Львів – Шегині між селами Зимна Вода та Конопниця сталася ДТП за участі вантажівки та пасажирської маршрутки.

Поблизу Львова вантажівка зіткнулася з маршруткою – є постраждалі

У Пустомитівському районі на Львівщині близько 16.15 на автодорозі сталося зіткнення вантажівки та пасажирської маршрутки.

Зіткнулися автомобіль МАЗ з маршрутним автобусом БАЗ. Постраждало 10 осіб, наразі медики надають допомогу потерпілим.

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На місці події працюють правоохоронці. Поліцейські встановлюють обставини ДТП та особи всіх учасників автопригоди, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, вранці 4 жовтня у Львові впав військовий транспортний літак АН-12. Всі подробиці авіакатастрофи літака Ан-12, який впав під Львовом читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Нацполіція

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