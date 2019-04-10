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Відмовили гальма: у Кривому Розі перекинулася вантажівка з робітниками

У Кривому Розі у Первомайському кар’єрі перекинулася вантажівка з робітниками. У результаті постраждали чотири людини.

Відмовили гальма: у Кривому Розі перекинулася вантажівка з робітниками

ДТП з вантажівкою сталася у Кривому Розі сьогодні вранці.

У кар’єрі перекинувся КамАЗ, який перевозив робітників. Попередньо встановлено, що у машини відмовили гальма через що вантажівка і перекинулася на бік.

У результаті постраждали чотири людини: жінка отримала перелом руки, інші – забиття.

Решта інформації уточнюється.

Читайте: В’їхав у люк і втратив керування: у Дніпрі маршрутка збила чоловіка

До речі, у Дніпрі у вантажівки відмовили гальма, після чого вона пошкодила 11 автомобілів. Госпіталізовано жінку.

Джерело: Первый городской

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