У Кривому Розі у Первомайському кар’єрі перекинулася вантажівка з робітниками. У результаті постраждали чотири людини.
ДТП з вантажівкою сталася у Кривому Розі сьогодні вранці.
У кар’єрі перекинувся КамАЗ, який перевозив робітників. Попередньо встановлено, що у машини відмовили гальма через що вантажівка і перекинулася на бік.
У результаті постраждали чотири людини: жінка отримала перелом руки, інші – забиття.
Решта інформації уточнюється.
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До речі, у Дніпрі у вантажівки відмовили гальма, після чого вона пошкодила 11 автомобілів. Госпіталізовано жінку.
Джерело: Первый городской
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