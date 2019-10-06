У курортному місті на схід від Інсбрука (Австрія) чоловік убив п’ять осіб.

6 жовтня 25-річний чоловік зізнався поліцейським, що вбив п’ять осіб у курортному місті на схід від Інсбрука в Австрії.

Жертвами стали колишня дівчина, її сім’ї і новий хлопець.

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За даними поліції, чоловік пішов до будинку своєї екс-подруги о 4.00 неділі, але пішов, коли її батько відчинив двері. Після він відправився додому за пістолетом брата і повернувся.

Зловмисник застрелив батька, коли той відкрив двері, потім брата колишньої дівчини в його спальні.

Після вбивства матері він заліз через балкон в кімнату дівчини і застрелив її з новим бойфрендом.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Буковині хлопець вбив матір та свою 8-річну сестру.

Джерело: Der Spiegel