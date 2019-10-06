PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

В Австрії чоловік убив колишню дівчину, всю її сім’ю і нового хлопця

У курортному місті на схід від Інсбрука (Австрія) чоловік убив п’ять осіб.

убийство в австрии

6 жовтня 25-річний чоловік зізнався поліцейським, що вбив п’ять осіб у курортному місті на схід від Інсбрука в Австрії.

Жертвами стали колишня дівчина, її сім’ї і новий хлопець.

Читайте: Кров йшла з рота! У Києві коханці 40 хвилин били чоловіка через ревнощі (18+)

За даними поліції, чоловік пішов до будинку своєї екс-подруги о 4.00 неділі, але пішов, коли її батько відчинив двері. Після він відправився додому за пістолетом брата і повернувся.

Зловмисник застрелив батька, коли той відкрив двері, потім брата колишньої дівчини в його спальні.

Після вбивства матері він заліз через балкон в кімнату дівчини і застрелив її з новим бойфрендом.

Раніше Факти ICTV писали про те, що на Буковині хлопець вбив матір та свою 8-річну сестру.

Джерело: Der Spiegel 

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

поліція
У Нью-Йорку чоловік вбив чотирьох безпритульних, ще один поранений
Два порізаних тіла у колодязі: на Буковині хлопець вбив матір та свою 8-річну сестру
Два порізаних тіла у колодязі: на Буковині хлопець вбив матір та свою 8-річну сестру
На Буковині в колодязі знайшли вбитими матір та її 8-річну дочку
На Буковині в колодязі знайшли вбитими матір та її 8-річну дочку
Помста знехтуваного: в Одесі чоловік підпалив будинок разом з дружиною
Помста знехтуваного: в Одесі чоловік підпалив будинок разом з дружиною
У справі про вбивство Гандзюк ГПУ змінила прокурорів
У справі про вбивство Гандзюк ГПУ змінила прокурорів
Вбивство Михайла Круга: хто і за що застрелив короля шансону
Вбивство Михайла Круга: хто і за що застрелив короля шансону
Побиття
Кров йшла з рота! У Києві коханці 40 хвилин били чоловіка через ревнощі (18+)
Ніж
У Миколаєві іноземець ножем пошматував екс-кохану через ревнощі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка