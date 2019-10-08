Внаслідок ДТП у Миколаївській області загинули заступник начальника поліції області – начальник кримінальної поліції, полковник поліції Сергій Сидоренко та тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління протидії наркозлочинності, підполковник поліції Володимир Іллічко.

Заступник начальника поліції Миколаївської області Сергій Сидоренко та тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління протидії наркозлочинності Володимир Іллічко загинули вранці 8 жовтня на автодорозі Херсон-Миколаїв.

Автомобіль Тоyота, в якому їхали поліцейські, поблизу села Шевченкове Вітовського району зіткнувся з Lexus.

Обидва чиновники обласної поліції загинули, а водія Lexus госпіталізовано з травмами.

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Обставини автопригоди з’ясовуються.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб.

Колишній заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін розповів, що лише в неділю мав розмову з Сергієм Сидоренком.

За його словами, він збирався у відпустку, аби одружитися, обіцяв запросити на весілля.

– Це було лише два дні тому. Це була гарна людина, яка турбувалась про розкриття злочинів, були гарні плани, але… Бережіть себе та своїх близьких. Світла пам’ять тобі, Сергію! – написав Аброськін.

Нагадаємо, ввечері 26 вересня у Броварах поліцейський в’їхав на авто у зупинку з людьми.