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Факти / Надзвичайні події

У ДТП під Миколаєвом загинули два керівника обласної поліції

Внаслідок ДТП у Миколаївській області загинули заступник начальника поліції області – начальник кримінальної поліції, полковник поліції Сергій Сидоренко та тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління протидії наркозлочинності, підполковник поліції Володимир Іллічко.

У ДТП під Миколаєвом загинули два керівника обласної поліції

Заступник начальника поліції Миколаївської області Сергій Сидоренко та тимчасово виконуючий обов’язки начальника Управління протидії наркозлочинності Володимир Іллічко загинули вранці 8 жовтня на автодорозі Херсон-Миколаїв.

Автомобіль Тоyота, в якому їхали поліцейські, поблизу села Шевченкове Вітовського району зіткнувся з Lexus.

Обидва чиновники обласної поліції загинули, а водія Lexus госпіталізовано з травмами.

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Обставини автопригоди з’ясовуються.

Відкрито провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ – Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб.

Колишній заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін розповів, що лише в неділю мав розмову з Сергієм Сидоренком.

За його словами, він збирався у відпустку, аби одружитися, обіцяв запросити на весілля.

– Це було лише два дні тому. Це була гарна людина, яка турбувалась про розкриття злочинів, були гарні плани, але… Бережіть себе та своїх близьких. Світла пам’ять тобі, Сергію! – написав Аброськін.

У ДТП під Миколаєвом загинули два керівника обласної поліції

Нагадаємо, ввечері 26 вересня у Броварах поліцейський в’їхав на авто у зупинку з людьми.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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