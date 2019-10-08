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Факти / Надзвичайні події

У Харкові посеред вулиці у чоловіка відібрали мільйон гривень

У Харкові оголошено план Перехоплення через збройне пограбування чоловіка посеред вулиці.

У Харкові посеред вулиці у чоловіка відібрали мільйон гривень

У Харкові троє чоловіків здійснили збройний напад на чоловіка, коли той виходив із турагенства.

Погрожуючи ножем, зловмисники відібрали у потерпілого сумку з грошима. Після цього невідомі втекли на білому Toyota Camry з державним номером АІ 1527 СІ.

Для упіймання злочинців у Харкові було оголошено план Перехоплення.

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Інформація про подію зареєстрована в Основ’янському відділі поліції, вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Очевидці кажуть, що чоловік переносив у сумці мільйон гривень.

Нагадаємо, у Миколаєві затримали 24-річного військового, який на мопеді грабував жінок.

Джерело: Нацполіція

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