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Факти / Надзвичайні події

У Миколаєві військовий на мопеді грабував жінок

У Миколаєві затримали 24-річного військового, причетного до серії розбійних нападів на жінок.

У Миколаєві військовий на мопеді грабував жінок

Військовий ховав обличчя під балаклавою, сідав на мопед і на ходу грабував жінок, погрожуючи пістолетом.

Таким промислом він займався у перервах між службою.

Його затримали 22 липня під час нападу на молоду жінку на проспекті Героїв України у Миколаєві.

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Відібравши сумку з особистими речами, військовий намагався втекти, але його наздогнали оперативники.

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У Миколаєві військовий на мопеді грабував жінок / 3 фотографии

Нагадаємо, у червняі в кафе на вулиці Лютеранській в Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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