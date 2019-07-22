У Миколаєві затримали 24-річного військового, причетного до серії розбійних нападів на жінок.

Військовий ховав обличчя під балаклавою, сідав на мопед і на ходу грабував жінок, погрожуючи пістолетом.

Таким промислом він займався у перервах між службою.

Його затримали 22 липня під час нападу на молоду жінку на проспекті Героїв України у Миколаєві.

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Відібравши сумку з особистими речами, військовий намагався втекти, але його наздогнали оперативники.













У Миколаєві військовий на мопеді грабував жінок / 3 фотографии

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