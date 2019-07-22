У Миколаєві затримали 24-річного військового, причетного до серії розбійних нападів на жінок.
Військовий ховав обличчя під балаклавою, сідав на мопед і на ходу грабував жінок, погрожуючи пістолетом.
Таким промислом він займався у перервах між службою.
Його затримали 22 липня під час нападу на молоду жінку на проспекті Героїв України у Миколаєві.
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Відібравши сумку з особистими речами, військовий намагався втекти, але його наздогнали оперативники.
У Миколаєві військовий на мопеді грабував жінок / 3 фотографии
Нагадаємо, у червняі в кафе на вулиці Лютеранській в Києві обікрали співробітника посольства Австрії в Україні.
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