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Факти / Надзвичайні події

В Івано-Франківську підлітки жорстоко побили однолітку і виклали відео в мережу

У Івано-Франківську дівчата-підлітки побили свою ровесницю, після чого виклали відео в соцмережі.

В Івано-Франківську підлітки жорстоко побили однолітку і виклали відео в мережу

Дівчата свій вчинок пояснили тим, що хотіли таким чином виставити жертву на посміховисько.

Всі учасники конфлікту є ученицями одного з навчальних закладів професійної освіти в Івано-Франківську, тому перевірка за цим фактом проводиться спільно з адміністрацією закладу, хоча бійка виникла за його межами.

Постраждала вирішила забрати документи з училища.

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Конфлікт розглядатимуть на засіданні комісії навчального закладу щоб встановити, чи є в діях учениць прояви булінгу.

Інспектори ювенальної превенції склали адміністративні протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей на матерів двох неповнолітніх фігуранток конфлікту.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Бердичеві підлітки побили ровесницю та її матір.

Джерело: Нацполіція

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