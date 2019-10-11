У місті Усі (Китай) обрушився естакадний міст. В результаті нещасного випадку три людини загинули.
10 жовтня в місті Усі східно-китайської провінції Цзянсу (Китай) три людини загинули і дві отримали поранення через падіння естакадного мосту.
За інформацією місцевої влади, сталося обвалення проїжджої частини естакадного мосту на перетині однієї з доріг з ділянкою автодороги державного значення.
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Три автомобілі придавило уламками моста, в двох з них знаходилося три людини, які загинули.
Також у момент аварії на мосту знаходилися дві вантажівки.
На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.
У Китаї обвалився естакадний міст
До слова, 1 жовтня на Тайвані обвалився автомобільний міст, коли ним проїжджав бензовоз.
Джерело: Xinhua