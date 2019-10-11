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Факти / Надзвичайні події

У Китаї обрушився міст, загинули три людини

У місті Усі (Китай) обрушився естакадний міст. В результаті нещасного випадку три людини загинули.

В Китае обрушился мост

10 жовтня в місті Усі східно-китайської провінції Цзянсу (Китай) три людини загинули і дві отримали поранення через падіння естакадного мосту.

За інформацією місцевої влади, сталося обвалення проїжджої частини естакадного мосту на перетині однієї з доріг з ділянкою автодороги державного значення.

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Три автомобілі придавило уламками моста, в двох з них знаходилося три людини, які загинули.

Також у момент аварії на мосту знаходилися дві вантажівки.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків.

У Китаї обвалився естакадний міст

До слова, 1 жовтня на Тайвані обвалився автомобільний міст, коли ним проїжджав бензовоз.

Джерело: Xinhua

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