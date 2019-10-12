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Факти / Надзвичайні події

У Нью-Йорку біля нічного клубу сталася перестрілка – чотири людини загинули

У Нью-Йорку внаслідок стрілянини біля нічного клубу загинули чотири людини, ще троє отримали поранення.

У Нью-Йорку біля нічного клубу сталася перестрілка – чотири людини загинули

У Нью-Йорку (США) в районі Бруклін біля клубу сталася перестрілка, внаслідок якої загинули чотири людини, ще троє госпіталізовані з пораненнями.

Читайте: У житловому кварталі Вашингтона сталася стрілянина – є загиблий

Один чоловік та одна жінка отримали поранення в руку, ще один чоловік – в ногу.

Правоохоронці з’ясовують подробиці трагедії.

Раніше Факти ICTV писали, що в американському місті Канзас-Сіті в одному з барів сталася стрілянина.

Джерело: New York Post

Фото: Dreamstime

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