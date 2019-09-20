В американському місті Вашингтон сталася стрілянина, у результаті якої загинула одна людина.

В житловому кварталі в районі Columbia Heights у Вашингтоні сталася стрілянина.

У результаті події одна людина загинула, іще п’ятеро отримали вогнепальні поранення.

Усіх постраждалих доставили до лікарні, один з них у критичному стані.

Читайте: У Миколаєві розстріляли працівників АЗС – поліція оголосила спецоперацію Сирена

Наразі немає інформації про особу, яка почала стрілянину. Подробиці події з’ясовуються.

До слова, голова Нацполіції Сергій Князєв заявив, що правоохоронці розглядають кілька версій вбивства заступника голови Якимівської ОТГ Дмитра Кириллова.

Джерело: WUSA 9