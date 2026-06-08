Близько 80–85% російських безпілотників українські військові збивають ще до того, як вони досягають Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров під час ефіру телемарафону Єдині новини 8 червня.

Атаки на Запоріжжя: що відомо

За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, минулого тижня російські війська випробували нову тактику терору цивільного населення, застосувавши Шахед-носій FPV-дронів.

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Метою такої атаки було поширення паніки серед мешканців міста та завдання шкоди цивільній інфраструктурі.

Очільник ОВА зазначив, що раніше окупанти намагалися доставляти FPV-дрони за допомогою інших засобів, однак через ефективну роботу української протиповітряної оборони такі спроби були малоефективними.

Тепер росіяни використовують для цього ударні безпілотники типу Шахед.

За словами Федорова, головним способом протидії новій загрозі залишається знищення носіїв ще на підльоті до міста.

— На сьогодні нашим військовим це вдається приблизно на 80–85%. Як для військового розрахунку, це шалений результат, дуже великий. З іншого боку, як для цивільного розрахунку, звичайно, нам потрібно 100%, щоб не долітали, — наголосив Іван Федоров.

Для підвищення ефективності захисту Запорізька область продовжує забезпечувати підрозділи Сил оборони найнеобхіднішими засобами.

Серед ключових потреб військових він назвав засоби ураження, зокрема оптоволоконні дрони, транспорт для логістики та системи радіоелектронної боротьби.

Саме ці напрямки сьогодні є пріоритетними для посилення обороноздатності регіону та протидії новим викликам з боку ворога.

У Запорізькій ОВА наголошують, що підтримка військових залишається головним пріоритетом області, адже саме від їхньої роботи залежить безпека мешканців прифронтового регіону.

Нагадаємо, 7 червня російські війська атакували Запоріжжя, унаслідок чого частина міста опинилася без світла.

На місці влучання виникла пожежа.

Напередодні ворог вдарив FPV-дроном по маршрутному таксі у селищі Кушугум. Унаслідок удару загинув 56-річний водій.

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