У Києві невідомі на авто розстріляли чоловіка. Від отриманних травм він помер у лікарні.

У Шевченківському районі на вулиці Дегтярівській біля офісу розстріляли чоловіка. За словами очевидців, нападники кілька разів вистрілили у бік потерпілого, а потім зникли на автомобілі чорного кольору.

На місце події прибули екіпажі патрульних та слідчо-оперативні групи головного і територіального управлінь поліції та кінологи. Там були знайдені гільзи.

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Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні.

У столиці проводиться спецоперація для затримання підозрюваних. Зараз співробітники карного розшуку встановлюють мотиви вбивства 33-річного чоловіка.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за фактом умисного вбивства.











У Києві невідомі на авто розстріляли чоловіка / 3 фотографии

До речі, у Миколаєві застрелили трьох працівників автозаправної станції.