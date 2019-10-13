В одному із сіл Івано-Франківської області 11-річну дівчинку знайшли повішеною у сараї.

У селі Бистриця Надвірнянського району Івано-Франківської області 11-річна дівчинка покінчила життя самогубством. 12 жовтня близько 17.40 мати знайшла її повішеною у сараї.

Слідів насильницької смерті на тілі неповнолітньої не знайдено.

Поліція встановлює причини такого вчинку. Вони знайшли передсмертну записку, яку залишила дівчинка. Її зміст не розкривається.

З’ясувалося, що напередодні вранці у поліцію надійшов виклик від матері дівчини про те, що співмешканець у ході конфлікту побив її. Постраждалу доставили до Надвірнянської центральної районної лікарні.

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Донька на цей час знаходилася вдома з бабусею, яка проживає разом з родиною. Поведінка дівчинки не вказувала на наміри накласти на себе руки.

Триває слідство, смерть дитини проходить за статтею про умисне вбивство з позначкою “самогубство” (ст. 115 КК України).







На Прикарпатті повісилася 11-річна дівчинка – знайдена передсмертна записка / 2 фотографии

До речі, у Києві у під’їзді власного будинку знайшли повішеного хлопця, який напередодні посварився з батьками.