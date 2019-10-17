В Одеській області автомобіль протаранив цегляну стелу, а потім вибухнув. Внаслідок ДТП двоє людей заживо згоріли.
В Одеській області в масивну цегельну стелу врізався легковик. Внаслідок удару почалася сильна пожежа, двері заклинило, і авто вибухнуло.
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У той час на дорозі був сильний туман, тому мабуть, що водій в темряві не впорався з керуванням.
За попередніми даними, в салоні перебували молоді чоловік і жінка.
Під Одесою вибухнув автомобіль: двоє людей згоріли живцем / 3 фотографии
Раніше Факти ICTV писали, що на Старокиївському шосе в Одеській області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі та автомобіля Волга.
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