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Факти / Надзвичайні події

ДТП на парковці в Києві: троє постраждалих і чотири розбитих авто

У Києві троє людей отримали травми, чотири машини пошкоджені у результаті ДТП на парковці ТЦ.

ДТП на парковці в Києві: троє постраждалих і чотири розбитих авто

Троє людей постраждали, чотири автомобілі отримали пошкодження у результаті ДТП на парковці одного з ТЦ у Святошинському районі Києва.

19-річний водій Volkswagen не впорався з керуванням і протаранив припарковані Opel, Fiat і Toyota.

Дві жінки, які стояли біля одного з автомобілів, отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості та були госпіталізовані.

Читайте: Боксер Берінчик потрапив у ДТП

У лікарню потрапив і винуватець аварії. Проти нього порушено кримінальну справу.

До слова, 23 вересня у Чернігові підліток за кермом легковика не впорався з керуванням та протаранив дерево.

Джерело: Нацполіція

Фото: Інформатор

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