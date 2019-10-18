Поліцейським Мексики довелося відпустити сина наркобарона Ель Чапо Овідіо Гусмана Лопеса, оскільки картель фактично взяв місто Кульякан в облогу.

У мексиканському місті Кульякан поліцейські після перестрілки заарештували Овідіо Гусмана Лопеса, який є одним з шести дітей наркобарона Ель Чапо. У США Гусмана звинувачують у контрабанді кокаїну і метамфетаміну.

Незабаром патруль з 30 осіб оточили сили картелю, які також встановили блокпости в місті і почали перестрілки.

Для захисту життів поліцейських і збереження спокою в Кульякані вирішили відпустити Гусмана.

Читайте: Бійка за меблі: у хостелі Києва конфлікт переріс у різанину (18+)

У місто ввели посилені частини армії та поліції.

Секретар громадської безпеки штату Сіналоа Крістобаль Кастаньєда попросив місцевих жителів не виходити на вулиці, доки правоохоронці не відновлять контроль над містом.

Факти ICTV також писали про вбивство Армена Багдасаряна у Дніпрі, яке відбулося увечері 17 жовтня.

Відео: Expansión

Фото: Expansión