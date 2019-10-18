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Факти / Надзвичайні події

У Мексиці наркокартель взяв в облогу місто через арешт сина Ель Чапо

Поліцейським Мексики довелося відпустити сина наркобарона Ель Чапо Овідіо Гусмана Лопеса, оскільки картель фактично взяв місто Кульякан в облогу.

Захоплення міста

У мексиканському місті Кульякан поліцейські після перестрілки заарештували Овідіо Гусмана Лопеса, який є одним з шести дітей наркобарона Ель Чапо. У США Гусмана звинувачують у контрабанді кокаїну і метамфетаміну.

Незабаром патруль з 30 осіб оточили сили картелю, які також встановили блокпости в місті і почали перестрілки.

Для захисту життів поліцейських і збереження спокою в Кульякані вирішили відпустити Гусмана.

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У місто ввели посилені частини армії та поліції.

Секретар громадської безпеки штату Сіналоа Крістобаль Кастаньєда попросив місцевих жителів не виходити на вулиці, доки правоохоронці не відновлять контроль над містом.

Факти ICTV також писали про вбивство Армена Багдасаряна у Дніпрі, яке відбулося увечері 17 жовтня.

Відео: Expansión

Фото: Expansión

Джерело: ABC News

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