Увечері 17 жовтня в Дніпрі в результаті обстрілу автомобіля Mercedes загинув Армен Багдасарян.

27-річного Армена Багдасаряна застрелили під час обстрілу автомобіля Mercedes, який стався в Дніпрі на вулиці Набережна Заводська.

Від отриманих поранень Багдасарян помер на місці події. Зловмисники кілька разів вистрілили в автомобіль жертви, про що свідчать численні пошкодження транспортного засобу.

Відомо, що загиблий чоловік працював бізнесменом, жив в Дніпрі і був громадянином України. За інформацією ЗМІ, Багдасарян проводив зустріч в ресторані, під час якої почався конфлікт.

Він спробував поїхати звідти, проте його почали переслідувати.

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У поліції наразі не говорять про версії вбивства, проте в ЗМІ пишуть про те, що до конфлікту могли привести суперечки про перерозподіл сфер впливу у кримінальному середовищі.

На місце події також приїхали родичі і друзі Багдасаряна, вони вели себе дуже агресивно.

Співробітники правоохоронних органів затримали чотирьох підозрюваних і доставили їх у відділення поліції. Одним з них є 30-річний житель Дніпра, в якого вилучили можливе знаряддя злочину – гладкоствольну мисливську помпову рушницю.







У Дніпрі вбито Армена Багдасаряна: що про нього відомо і усі подробиці / 2 фотографии

На місці вбивства також виявили сім гільз.

Порушено кримінальне провадження за ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

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