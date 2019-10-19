В Угорщині мікроавтобус, який перевозив українців, врізався у дерево.

В Угорщині 10 українців отримали травми в результаті ДТП з мікроавтобусом на автодорозі №381.

Шестеро наших громадян отримали тяжкі травми, четверо – легкі. Про це розповів директор Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергій Погорельцев.

Трьом госпіталізованим українцям зробили невідкладні операції. Вони перебувають у важкому стані, але загрози їхньому життю немає.

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У поліції розповіли, що водій мікроавтобуса Mercedes, який перевозив громадян України, перевищив швидкість і, не впоравшись із керуванням, на перехресті з’їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом.

Нагадаємо, 21 вересня, у ДТП під Одесою загинули дев’ятеро людей.