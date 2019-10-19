Під Києвом знайдено тіло жінки, яка зникла 15 жовтня після того, як відвезла свою дитину до дитсадка.

Під Києвом знайшли тіло Олени Лісової, яка перебувала в розшуку з 15 жовтня.

Поруч із тілом жертви був знайдений її автомобіль – Range Rover.

Лісова зникла вранці 15 жовтня після того, як завезла дитину в дитячий садок. На роботу після цього вона так і не потрапила.

Подруга Олени отримала тривожне повідомлення, в якому вказувалося, що Лісову викрав її колишній чоловік, з яким вона розлучилася п’ять років тому.

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Також у повідомленні була інформація про те, що жінку утримують у наручниках десь у Бориспільському районі.

Нагадаємо, у Броварах чоловік три дні бив та ґвалтував подругу своєї співмешканки.