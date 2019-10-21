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Факти / Надзвичайні події

65 тис. жителів без світла і пошкоджені будинки: у США пронісся смерч

У північній частині міста Даллас, що у штаті Техас, пронісся смерч.

65 тис. жителів без світла і пошкоджені будинки: у США пронісся смерч

У неділю, 20 жовтня, у північній частині Далласа вирувала буря. У результаті смерч, який пронісся у місті, наробив чимало лиха.

Через буревій без світла залишилися 65 тисяч мешканців, а будинки та автомобілі отримали серйозні пошкодження. Також у незалежному шкільному окрузі Далласу скасували заняття.

A tornado touched down in Northern Dallas on Sunday, October 20, 2019.

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Станом на ранок понеділка інформації про жертв або ж постраждалих не надходило.

Наразі тривають роботи з відновлення електропосточання.

Wreckage from the tornado that hit parts of Dallas, Texas on Sunday, October 20, 2019.

Нагадаємо, що у квітні 2019 року на південь США обрушився сильний торнадо. Внаслідок цього зруйновані багато будинків, загинули восьмеро людей.

Джерело: CNN

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