У неділю, 20 жовтня, у північній частині Далласа вирувала буря. У результаті смерч, який пронісся у місті, наробив чимало лиха.

Через буревій без світла залишилися 65 тисяч мешканців, а будинки та автомобілі отримали серйозні пошкодження. Також у незалежному шкільному окрузі Далласу скасували заняття.

Станом на ранок понеділка інформації про жертв або ж постраждалих не надходило.

Наразі тривають роботи з відновлення електропосточання.

Area has taken some serious damage… this is my girlfriends car pic.twitter.com/ZAqo9S3K6u

— Diego Go (@DiegoMG1992) October 21, 2019