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Факти / Надзвичайні події

Десятки метрів заввишки: водяний смерч пронісся біля берегів Корсики

На береги французького острова Корсика обрушився водний смерч.

Десятки метрів заввишки: водяний смерч пронісся біля берегів Корсики

Біля берега французького острова Корсика вихор висотою в кілька десятків метрів з’явився недалеко від порту на північно-східному узбережжі в місті Бастія.

Читайте: Ураган в Києві: гроза, град і шквали будуть до кінця дня

На острові діє попередження помаранчевого рівня про негоду.

Раніше Факти ICTV писали, що у Греції сильний шторм забрав життя шести туристів з різних країн.

Фото: Dreamstime

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