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Факти / Надзвичайні події

У США торнадо руйнує міста: загинули восьмеро людей

На південь США обрушився сильний торнадо. Внаслідок цього зруйновані багато будинків, загинули восьмеро людей.

У США торнадо руйнує міста: загинули восьмеро людей

Внаслідок сильного вітру, раптових паводків і торнадо у штатах Техас і Луїзіана (США) загинули не менше восьми осіб, троє з них діти.

Читайте: Дощі та мокрий сніг: погода в Україні на тиждень

Крім того, торнадо після себе залишив безліч зруйнованих будинків, містечко Франклін у Техасі був майже повністю знищений.

Раніше Факти ICTV писали, що по Україні пронісся ураган, який призвів до пошкодження авто, будинків і утворення заторів.

Фото: 

Джерело: Deutsche Welle

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