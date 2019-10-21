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Факти / Надзвичайні події

У Мелітополі чоловік спустив собаку на поліцейських – двоє у лікарні

У Мелітополі поліція затримала чоловіка, який спустив собаку на двох поліцейських.

У Мелітополі чоловік спустив собаку на поліцейських – двоє у лікарні

Працівники Мелітопольського відділу поліції затримали 48-річного чоловіка, який навмисно спустив собаку на двох інспекторів сектору реагування патрульної поліції.

Унаслідок укусів собаки двох правоохоронців госпіталізовано з тілесними ушкодженнями.

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Проти зловмисника відкрито кримінальне провадження, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі. 

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що у Бердичеві підлітки побили ровесницю та її матір.

Джерело: Нацполіція

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