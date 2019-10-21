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Факти / Надзвичайні події

У туалеті київської школи 28-річний педофіл розбещував дітей

У Києві затримали підозрюваного у розбещенні малолітніх дітей у приміщенні школи на Подолі.

У туалеті київської школи 28-річний педофіл розбещував дітей

Директор школи у Подільському районі столиці звернувся до поліції з заявою про те, що невідомий проник до туалету та вчинив розпусні дії щодо малолітнього учня.

На місці правоохоронці з’ясували, що чоловік оголив перед шестирічною дитиною свій статевий орган та намагався вчинити розпусні дії.

Хлопчик відштовхнув збоченця та вибіг у коридор.

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Проте це не єдиний епізод. Батьки восьмирічного учня іншої школи звернулися до поліції з аналогічною заявою.

Правоохоронцям вдалося встановити та затримати зловмисника. Ним виявився 28-річний киянин, який раніше не мав проблем із законом.

Відкрито провадження за частиною 4 статті 152 (Зґвалтування) та частиною 2 статті 156 (Розбещення неповнолітніх) ККУ.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Його перевіряють на причетність до скоєння аналогічних злочинів у Києві.

У туалеті київської школи 28-річний педофіл розбещував дітей

Нагадаємо, 4 вересня на закон, який вводить в Україні можливість кастрації педофілів, було накладено вето президента Володимира Зеленського.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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