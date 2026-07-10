ДБР оприлюднило перші результати розслідування щодо можливих випадків насильства у 425 окремому штурмовому полку Скеля.

Правоохоронці затримали військового, якого підозрюють у побитті двох колег на Харківщині, повідомили у ДБР.

Випадки насильства у полку Скеля: результати розслідування

За словами директора ДБР Олексія Сухачова, перший інцидент стався торік у травні поблизу одного із сіл Ізюмського району.

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До місця тимчасового розташування полку Скеля прибули військовослужбовці іншої військової частини після виконання бойових завдань на передовій.

Між ними виник конфлікт через розміщення особового складу та техніки.

Військовий капелан, який був присутній на місці, намагався заспокоїти чоловіків і запропонував врегулювати ситуацію на рівні керівництва підрозділів.

– За даними слідства, підозрюваний кілька разів ударив капелана кулаком в обличчя, завдавши йому тілесні ушкодження середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували зі струсом головного мозку та переломом щелепи, – заявив Сухачев в інтерв’ю.

Другий епізод, за даними слідства, стався у червні 2025 року в місті Барвінкове. Там молодший сержант напав на підполковника, який був старшим за нього за військовим званням.

– Молодший сержант збив офіцера з ніг, після чого почав наносити йому удари руками та ногами по голові і тулубу, зламавши потерпілому ребро, – зазначили у ДБР.

У бюро повідомили, що затриманому військовослужбовцю оголосили про підозру за ч. 2 ст. 406 та ч. 4 ст. 405 Кримінального кодексу України.

Йому інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості та насильство щодо начальника в умовах воєнного стану.

Підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

– Слідчі продовжують активну роботу з перевірки інших можливих фактів фізичного насильства, незаконного обмеження свободи, погроз зброєю, неналежного поводження та ненадання медичної допомоги військовослужбовцям у місцях розподілу й навчання полку Скеля, — зазначається у дописі.

Розслідування ЗМІ щодо полку Скеля

Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що ДБР розпочало досудове розслідування за фактами, оприлюдненими у ЗМІ, щодо можливих неправомірних дій стосовно військовослужбовців штурмового полку Скеля.

Видання Бабель опублікувало розслідування про 425 окремий штурмовий полк Скеля.

У матеріалі йдеться про ймовірне застосування насильства та тортур на полігонах і в навчальних центрах.

Також повідомляється про випадки несвоєчасного надання медичної допомоги військовослужбовцям.

За даними журналістів, упродовж останніх шести місяців у навчальних центрах полку було зафіксовано 26 смертей. Більшість загиблих перебували у підрозділі менше місяця.

Фото: полк Скеля

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