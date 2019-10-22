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Факти / Надзвичайні події

Просив його застрелити: в Одесі іноземець з ножем увірвався до відділу поліції

В Одесі іноземець з ножем увірвався до відділу поліції та погрожував порізати правоохоронців.

Просив його застрелити: в Одесі іноземець з ножем увірвався до відділу поліції

В Одесі ввечері 21 жовтня озброєний ножем іноземець увірвався до Приморського відділу поліції.

Поведінка чоловіка була неадекватною – він погрожував усіх порізати і вимагав, щоб його застрелили.

У підсумку поліцейські змогли затримати чоловіка. Постраждалих у результаті інциденту не було.

Читайте: Під Києвом водія обстріляли після ДТП, оголошено план Перехоплення

На місце подій викликали швидку допомогу, яка відвезла дебошира до психлікарні.

Нагадаємо, у Мелітополі поліція затримала чоловіка, який спустив собаку на двох поліцейських.

Джерело: Думская

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