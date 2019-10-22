Підозрюваний у вбивстві Джавіда Гаджиєва переодягався у бабусю, поки намагався приховати сліди злочину.

На початку жовтня в Києві сталося вбивство іноземного працівника банку Джавіда Гаджиєва, який був онуком азербайджанського композитора Тельмана Гаджиєва.

Гаджієв разом з другом Алі Айдин Оглу Абдуллаєвим приїхали до Києва та орендували квартиру.

Одного дня сусідів насторожив різкий запах. Мешканці подумали про газ, тому викликали комунальників.

Просто під дверима квартири на першому поверсі працівники комунальної служби знайшли затерті плями крові.

Коли у помешкання зайшли поліцейські, то знайшли на підлозі закривавлене тіло з роздробленою головою.

22-річного азербайджанця спочатку двічі вдарили ножем у спину, а далі, щонайменше шість разів обухом сокири буквально проломили череп.

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Завдяки камерам спостереження поліція швидко знайшли підозрюваного. Ним виявився товариш жертви Алі Айдин Оглу Абдуллаєв.

Свій злочин хлопець хотів приховати та влаштував справжній маскарад. Щоб повиносити з квартири закривавлені речі та не видати себе, він переодягався у бабусю.

– Сокира, пластикові пакети, бензопила, три каністри з паливо-мастильними матеріалами. Також були виявлені різні хімічні засоби, зокрема ацетон. Щоб приховати цей злочин і змінити свою зовнішність він перевдягався в дідуся або в бабусю і ходив магазинами та скупляв ці речі, – розповів заступник керівника Київської місцевої прокуратури Владислав Ігнатенко.

Підозрюваному у вбивстві вдалося втекти. Доки чоловіка чекали в аеропорту, на рейс до Баку, він на авто перетнув кордон із Молдовою. Тому його довелося оголосили у міжнародний розшук.

Раніше Факти ICTV писали, що під Києвом знайдено тіло жінки, яка зникла 15 жовтня після того, як відвезла свою дитину до дитсадка.