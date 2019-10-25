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Факти / Надзвичайні події

Почав задихатися і синіти: поліція на очах у матері врятувала однорічну дитину (18+)

В американському місті Кіссіммі дитина мало не загинула через звичайнісінькій крекер. Врятували однорічного хлопчика поліцейські.

Почав задихатися і синіти: поліція на очах у матері врятувала однорічну дитину (18+)

В США американка Аманда Циммерман гуляла зі своїм сином. Вона дала йому крекер, яким малюк і вдавився. Дитина почала задихатися та синіти, а мати через паніку не могла допомогти сину.

На порятунок прийшли поліцейські. Вони проїжджали повз, коли побачили жахливу картину. Патрульні одразу кинулися на допомогу – почали стукати дитину по спині.

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Поліцейські перевірили пульс хлопчика і передали його лікарям, які встигли прибути на місце події. Дитина провела один день в реанімації. Її стан стабілізувався.

До речі, у Нью-Йорку у метро Бронкса 5-річна дівчинка дивом вижила після падіння під потяг.

Джерело: Daily Mail

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