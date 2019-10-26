У Києві жінка після сварки з чоловіком випила кислоту. Лікарям не вдалося її врятувати.
У Києві на стоянці біля супермаркету 36-річна жінка обговорювала розлучення зі своїм чоловіком.
Жінка посперечалась з чоловіком та випила кислоту.
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Уже за хвилину киянка почала блювати, а чоловік викликав медиків, проте їм не вдалося її врятувати.
Раніше Факти ICTV писали, що у Житомирській області чоловік приревнував дружину до товариша, який приїхав з сусіднього села. Внаслідок конфлікту господар зарізав гостя.
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