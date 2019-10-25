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Факти / Надзвичайні події

Вдарив ножем у груди: на Житомирщині чоловік зарізав товариша через ревнощі

У Житомирській області чоловік приревнував дружину до товариша, який приїхав з сусіднього села. Внаслідок конфлікту господар зарізав гостя.

Вдарив ножем у груди: на Житомирщині чоловік зарізав товариша через ревнощі

У селі Жеребки 23-річний чоловік зарізав товариша, бо приревнував його до своєї дружини Олесі. Загиблим виявився житель сусіднього села, який того вечора приїхав у гості.

– Через ревнощі між чоловіками виник конфлікт, під час якого  підозрюваний завдав один удар вістрям ножа в груди потерпілому, після чого останній помер на місці події, – розповів слідчий Дмитро Прус.

Сусіди багатодітної сім’ї не здивовані, бо молодший на 17 років Владислав, якому жінка народила двох з п’яти своїх дітей, постійно її бив.

Вбивці вдалося втекти, проте за два тижні оперативники розшукали Владислава і зрештою затримали аж у Києві.

Читайте: Вбивство Гаджиєва: підозрюваний переодягався в бабусю, щоб приховати злочин

Увесь цей час Владислав переховувався у занедбаному будинку на околиці столиці. Чоловіка важко було упізнати – він змінив зачіску та збрив бороду. У такому вигляді збирався виїхати до Криму, звідки сам родом і навіть уже придбав квитки на потяг. Лишалося перечекати усього одну ніч, але оперативники встигли вистежити та затримати підозрюваного.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві чоловік зі спільником забили до смерті успішну екс-дружину заради грошей.

Джерело: Надзвичайні новини

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