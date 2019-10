У Коммерсі (штат Техас) сталася стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше дві людини, ще понад 10 отримали поранення.

Як повідомляють американські ЗМІ, невідомий влаштував стрілянину на зустрічі випускників філії Техаського університету A&M.

Трагедія сталася в нічному клубі. Всього на вечірці були сотні людей.

Стрілка поки не вдалося затримати. Його мотиви і місцезнаходження невідомі.

#Update Deputies say about 10 wounded in this mass shooting near #Greenville. 2 deceased victims were just removed as #Hunt Co SO and Texas Rangers work the scene. Latest @GoodDayFox4 @FOX4#TexasAM #MassShooting #Texas #homecoming pic.twitter.com/t59gIaYfjK

— FOX4Terry (@FOX4Terry) 27 октября 2019 г.