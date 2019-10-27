У Техасі невідомий влаштував стрілянину під час зустрічі випускників.
У Коммерсі (штат Техас) сталася стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше дві людини, ще понад 10 отримали поранення.
Як повідомляють американські ЗМІ, невідомий влаштував стрілянину на зустрічі випускників філії Техаського університету A&M.
Трагедія сталася в нічному клубі. Всього на вечірці були сотні людей.
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Стрілка поки не вдалося затримати. Його мотиви і місцезнаходження невідомі.
#Update Deputies say about 10 wounded in this mass shooting near #Greenville. 2 deceased victims were just removed as #Hunt Co SO and Texas Rangers work the scene. Latest @GoodDayFox4 @FOX4#TexasAM #MassShooting #Texas #homecoming pic.twitter.com/t59gIaYfjK
— FOX4Terry (@FOX4Terry) 27 октября 2019 г.
До слова, раніше Факти ICTV писали про стрілянину в барі США, в результаті якої загинули четверо людей.
Джерело: FoxNews
Фото: Fox4Terry