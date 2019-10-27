У Техасі невідомий влаштував стрілянину під час зустрічі випускників.

У Коммерсі (штат Техас) сталася стрілянина, в результаті якої загинули щонайменше дві людини, ще понад 10 отримали поранення.

Як повідомляють американські ЗМІ, невідомий влаштував стрілянину на зустрічі випускників філії Техаського університету A&M.

Трагедія сталася в нічному клубі. Всього на вечірці були сотні людей.

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Стрілка поки не вдалося затримати. Його мотиви і місцезнаходження невідомі.

До слова, раніше Факти ICTV писали про стрілянину в барі США, в результаті якої загинули четверо людей.

Джерело: FoxNews

Фото: Fox4Terry