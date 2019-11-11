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Факти / Надзвичайні події

На Львівщині авто влетіло в шкільний автобус, 10 дітей госпіталізовано

На автодорозі у Львівській області легковий автомобіль зіткнувся зі шкільним автобусом з дітьми.

авто влетело в школьный автобус

Близько 8.30 на автодорозі Львів-Тернопіль Opel зіткнувся зі шкільним автобусом. 10 дітей віком від 7 до 14 років були госпіталізовані для медичного огляду.

Автомобілем Opel керував 25-річний житель Пустомитівського району. У його машині також знаходилася дитина, яка доставлена до лікарні.

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Зараз медики уточнюють діагнози постраждалих.

Поліцейські вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 11 листопада сталася смертельна ДТП на автодорозі Бородянка-Гостомель в Київській області. В результаті аварії загинули чотири людини, двоє з них – діти.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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