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Факти / Надзвичайні події

У Польщі у холодильнику знайшли тіла двох українців

У Польщі у холодильній камері для зберігання фруктів знайшли тіла двох українців.

У Польщі у холодильнику знайшли тіла двох українців

У Лодзінському воєводстві Польщі на фруктовому складі у Ґміна Садковіце у безкисневій холодильній камері були виявлені тіла двох громадян України у віці 28 і 46 років.

Обидва загиблих жили на території господарства, де стався інцидент. Поки не встановлено, за яких обставин вони опинилися у холодильній камері – приміщенні з контрольованим анаеробним середовищем. Увійти в нього означає піддати себе смертельній небезпеці.

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Поліція оглянула місце події, допитала свідків і повідомила у посольство України.

Розслідування справи веде районна прокуратура міста Рава Мазовецька.

Miejsce, gdzie zostały znalezione ciała Ukraińców /policja.pl /Policja

До речі, на півночі Греції під час перевірки на трасі поліція виявила 41 нелегального мігранта у вантажівці-рефрижераторі.

Джерело: RMF24.

Фото: поліція Польщі

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