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Факти / Надзвичайні події

Венецію накрила потужна повінь: 80% міста під водою, пам’ятки затоплено

Відомі пам’ятки Венеції постраждали у результаті найсильнішої за 50 років повені в місті.

Венеція

В результаті повені у Венеції затопило центральну площу міста Сан-Марко, яка є однією з головних пам’яток.

Однак деяким туристам повінь не заважає фотографуватися на площах.

Крипту собору Святого Марка затопило, а рівень води в самій будівлі вже перевищує один метр. Через затоплення собору завдано значної шкоди.

Також водою залило перший поверх готелю Грітті, в якому любив зупинятися письменник Ернест Хемінгуей.

Дивіться: Венеція пішла під воду: затопило 15% території міста

Наразі під водою знаходиться близько 80% міста, через що довелося закрити всі школи. На ранок 13 листопада рівень води становив 144 см.

Крім того, у Венеції обмежили рух річкових трамваїв. Вони зупиняються тільки на основних пристанях.

У результаті затоплення в оперному театрі Ла Феніче порушена подача електрики і не працює протипожежна система.

Глава уряду Італії Джузеппе Конте збирається особисто відвідати Венецію, щоб оцінити збиток від повені.

Факти ICTV також писали про те, що в Херсоні через сильну зливу затопило вулиці і на дорогах сталося багато ДТП.

Джерело: Luigi Brugnaro

Фото: Getty Images

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