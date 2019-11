В результаті повені у Венеції затопило центральну площу міста Сан-Марко, яка є однією з головних пам’яток.

Однак деяким туристам повінь не заважає фотографуватися на площах.

Крипту собору Святого Марка затопило, а рівень води в самій будівлі вже перевищує один метр. Через затоплення собору завдано значної шкоди.

Також водою залило перший поверх готелю Грітті, в якому любив зупинятися письменник Ернест Хемінгуей.

Дивіться: Венеція пішла під воду: затопило 15% території міста

Наразі під водою знаходиться близько 80% міста, через що довелося закрити всі школи. На ранок 13 листопада рівень води становив 144 см.

Крім того, у Венеції обмежили рух річкових трамваїв. Вони зупиняються тільки на основних пристанях.

У результаті затоплення в оперному театрі Ла Феніче порушена подача електрики і не працює протипожежна система.

#Venezia è in ginocchio. La Basilica di San Marco ha subito gravi danni come l’intera città e le isole.

Siamo qui con il Patriarca Moraglia per portare il nostro sostegno ma c’è bisogno dell’aiuto di tutti per superare queste giornate che ci stanno mettendo a dura prova. pic.twitter.com/3Qy7070hZn

— Luigi Brugnaro (@LuigiBrugnaro) November 13, 2019