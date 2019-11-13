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Венеція пішла під воду: затоплено 15% території міста

Через сильні зливи Венеція пішла під воду.

По коліно у воді блукають у гумових чоботах гості та жителі Венеції. Через дощі затоплено 15% території міста. Й зокрема, знамениту центральну площу святого Марка. Повінь утруднює постачання міста.

Втім, туристи кажуть, для них повінь у Венеції – це ще один своєрідний атракціон.

Наслідки ліквідовують, а синоптики прогнозують нові опади.

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До слова, Факти ICTV писали, якої погоди варто очікувати у листопаді 2019 року.

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