Венеція пішла під воду: затоплено 15% території міста
Через сильні зливи Венеція пішла під воду.
По коліно у воді блукають у гумових чоботах гості та жителі Венеції. Через дощі затоплено 15% території міста. Й зокрема, знамениту центральну площу святого Марка. Повінь утруднює постачання міста.
Втім, туристи кажуть, для них повінь у Венеції – це ще один своєрідний атракціон.
Наслідки ліквідовують, а синоптики прогнозують нові опади.
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До слова, Факти ICTV писали, якої погоди варто очікувати у листопаді 2019 року.
2019-11-13Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.