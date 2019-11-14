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Факти / Надзвичайні події

В Карпатах знайшли двох зниклих 12-річних школярів

На Закарпатті 13 листопада зникли двоє 12-річних школярів з села Лазещина Рахівського району. Діти пішли з дому і не повернулися.

В Карпатах знайшли двох зниклих 12-річних школярів

Рятувальники почали шукати зниклих хлопчиків у ніч проти 14 листопада, о 23.55 вони отримали повідомлення з поліції.

За словами батьків, діти могли піти на полонину Гропа.

На їхні пошуки вирушили шість фахівців гірського пошуково-рятувального відділення села Лазещина, поліцейські та місцеві жителі. Перевіряли колиби, закинуті притулки та вівчарні.

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На щастя, о 5.20 в районі гори Казмєщик в одній із закинутих колиб дітей знайшли. Медичної допомоги вони не потребували.

  • В Карпатах знайшли двох зниклих 12-річних школярів
  • В Карпатах знайшли двох зниклих 12-річних школярів
  • В Карпатах знайшли двох зниклих 12-річних школярів
  • В Карпатах знайшли двох зниклих 12-річних школярів
В Карпатах знайшли двох зниклих 12-річних школярів / 2 фотографии

Дітям пощастило, що ще не зима, хоча сніг тут вже був. Наприкінці лютого в Карпатах під час сходження на гору Піп внаслідок обмороження загинули двоє туристів.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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