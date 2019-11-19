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Факти / Надзвичайні події

В Одесі жінка випала з маршрутки під час руху

В Одесі під час руху маршрутки жінка випала з салону та травмувалася.

В Одесі жінка випала з маршрутки під час руху

В Одесі на вулиці Степовій 38-річна жінка отримала тілесні ушкодження під час падіння з салону маршрутки, яка рухалася. У неї струс головного мозку, черепно-мозкова травма та перелом правого стегна. Її госпіталізовано до лікарні.

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Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше ми писали, що в Одесі водій кинув під деревом пасажира, який у салоні знепритомнів.

Джерело: Нацполіція

Фото: УНІАН

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