Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на масований обстріл України та заявив, що Сполучені Штати і Китай мають достатньо впливу на Росію, щоб змусити Володимира Путіна припинити війну.

Відповідну заяву глава МЗС Андрій Сибіга оприлюднив у соцмережі X.

Глава МЗС України заявив, що російський диктатор Володимир Путін зацікавлений у продовженні війни для збереження власної влади.

– Путін хоче, щоб ця війна тривала, щоб продовжувати свій контроль та владу над Росією. Не повинно бути жодних ілюзій чи марних сподівань: лише тиск на Москву може змусити його зупинитися, – наголосив Сибіга.

Міністр також висловив переконання, що лідери США та Китаю мають достатньо важелів впливу на Кремль.

– Я переконаний, що лідери Сполучених Штатів і Китаю мають достатньо важелів впливу на Москву, щоб сказати Путіну нарешті закінчити війну. І це стало б найбільшим позитивним розвитком подій, – заявив глава МЗС.

За словами Андрія Сибіги, Росія здійснила масштабний обстріл саме в той час, коли у Пекіні проходять зустрічі лідерів найпотужніших держав світу.

– Саме в той час, коли лідери найпотужніших країн зустрічаються в Пекіні, а світ сподівається на мир, передбачуваність і співпрацю, Путін запустив сотні дронів, балістичних і крилатих ракет по столиці України, – заявив міністр.

Він наголосив, що така атака демонструє глобальну загрозу російського режиму для міжнародної безпеки.

За словами Сибіги, замість миру та стабільності Москва продовжує обирати “агресію і терор”.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що від початку минулої доби Росія застосувала проти України понад 1 560 дронів.

Лише за ніч 14 травня окупанти випустили понад 670 ударних безпілотників і 56 ракет різних типів.

Основний удар припав на Київ, де були пошкоджені житлові будинки, школа, ветеринарна клініка та інша цивільна інфраструктура.

Також атаки зафіксували на Київщині, Полтавщині та Одещині.

