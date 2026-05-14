Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що оскаржуватиме рішення Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо запобіжного заходу.

Під час засідання у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) 14 травня ексочільник ОП заявив, що залишається на своїй позиції та заперечує всі звинувачення проти нього.

– Я залишаюся на своїй позиції, я заперечую будь-які звинувачення в мою адресу. Є рішення суду, я буду продовжувати боротися, – сказав він.

Він зауважив, що все, що відбувалося з процесом, було під тиском і додав, що група його адвокатів буде подавати апеляцію.

– Як людина, яка залишилася в Києві 24 лютого 2022 року, в Офісі президента, коли багато хто говорив, що Київ впаде за декілька годин, потім за три доби, потім за тиждень, я достатньо сильна людина, – зауважив Єрмак.

Стосовно внесення застави, Єрмак наголосив, що у нього немає таких грошей.

– Я не готувався до цього (до такого рішення суду, – Ред.). Я думаю, достатньо є знайомих, друзів, сподіваюся, що вони зможуть в цьому допомогти, – заявив він.

На уточнююче запитання, чи буде він намагатися внести заставу, він відповів ствердно: “якщо буде така можливість, то безумовно”.

В той же час, він відмовився відповідати на питання, хто з друзів зможе йому допомогти із заставою.

Нагадаємо, що ввечері 11 травня Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру Єрмаку як одному з учасників організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Сам Єрмак заперечив наявність у нього елітної нерухомості.

Сьогодні, 14 травня, Андрію Єрмаку обрали запобіжний захід: арешт на 60 днів із можливістю внесення застави у розмірі 140 млн грн. Розгляд запобіжного заходу тривав з 12 травня.

Справа налічує 16 томів по 250 сторінок кожний.

