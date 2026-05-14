Парі Сен-Жермен завоював свій 14-й титул чемпіона Франції, вп’яте поспіль здобувши перемогу в Лізі 1 завдяки виїзній перемозі з рахунком 2:0 над найближчим переслідувачем Лансом.

ПСЖ став чемпіоном Франції

Рахунок у матчі відкрив Хвіча Кварацхелія, а потім Ібрагім Мбає закріпив перевагу.

У складі ПСЖ весь матч відіграв Ілля Забарний, який на 45-й хвилині отримав жовту картку.

Зараз дивляться

Перемога дозволила ПСЖ забезпечити недосяжний для Ланса гандикап у дев’ять очок у таблиці за один тур до завершення сезону.

Також для клубу з Парижа це рекордний 14-й титул загалом, 12 з яких було здобуто за останні 14 років.

View this post on Instagram A post shared by Paris Saint-Germain (@psg)

Команда Луїса Енріке цього сезону також виграла Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок ФІФА

30 травня ПСЖ спробує вдруге поспіль здобути трофей Ліги чемпіонів у фіналі проти лондонського Арсенала.

Свій наступний матч ПСЖ проведе 17 травня проти Парижа, а Ланс того ж дня на виїзді зіграє проти Ліона, за який виступає ще один гравець збірної України Роман Яремчук.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.