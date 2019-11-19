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Загадкова смерть родини у Запоріжжі: тіла батьків у саднах, син повішений

У Запоріжжі поліція встановлює обставини смерті подружжя та їх сина, тіла яких знайшла у квартирі родичка загиблих.

Самогубство

Жінка повідомила у поліцію, що її сестра три дні не виходить на зв’язок, тому правоохоронці разом із заявницею зайшли до квартири на вулиці Ладозькій.

У помешканні виявили тіла жінки та чоловіка 1961 і 1959 років народження, а також їхнього 25-річного сина.

На місце прибули кінологи та експерти-криміналісти.

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На тілах подружжя знайшли тілесні ушкодження, а їхній син був повішений.

Поліція встановлює обставини загибелі родини.

Влітку у Скадовську також знайшли мертвою цілу родину – матір та її двох маленьких синів.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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