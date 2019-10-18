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Нагодувала кашею на кислоті: у Севастополі мати отруїла однорічну дитину

В окупованому Севастополі мати нагодувала однорічну дитину кашею на кислоті.

Нагодувала кашею на кислоті: у Севастополі мати отруїла однорічну дитину

У Севастополі однорічну дівчинку госпіталізували до лікарні з хімічними опіками горла та стравоходу.

Дитина отримала травми після того, як мати нагодувала її кашею, яку приготувала на кислоті.

За словами жінки, вона переплутала її з водою.

Читайте: У дитсадку Мелітополя отруїлися 8 дітей

Мати звернулася в лікарню вже після того, як дитині стало зле.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, що на Рівненщині двомісячна дитина отруїлася водою з нітратами.

Джерело: РИА Новости

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