У МЗС України закликають українців, які перебувають в Албанії, де стався землетрус, дати про себе знати.

Потужний землетрус в Албанії призвів до сотні поранених. На жаль, є і загиблі.

– Закликаємо українців, що перебувають у регіоні землетрусу, повідомити про себе рідним, а в разі необхідності – звернутися до почесного консула України в Албанії Бледі Байрактарі, – повідомив дипломат МЗС України Василь Кирилич.

Читайте: Найсильніший за останні роки: у Боснії землетрус магнітудою 5,1

Звертайтеся за допомогою за телефонами +355693655685; 35544535555.

Адреса консульства – Албанія, місто Тірана, вул.Теодора Кеко, Комфорт комплекс, 2 поверх, офіс Д-01.

Нагадаємо, що вранці 26 листопада в Албанії був зафіксований землетрус магнітудою 6,4. Щонайменше четверо людей загинули та 150 отримали травми