У Греції поблизу острову Крит стався землетрус магнітудою 6,1 балів.
Поштовхи зафіксували о 9.23 ранку за 74 км на північний захід від міста Ханья на глибині 71 км.
Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 56 км і знаходився за 272 км від Афін – столиці Греції.
Наразі немає інформації про постраждалих або завдану шкоду. Однак ЗМІ заявляють про евакуацію на острові.
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Також відомо, що поштовхи були відчутні в містах Аттіка й Пелопоннес.
Нагадаємо, раніше потужний землетрус стався в Албанії.
Його жертвами стали щонайменше 13 людей, ще 600 були травмовані.
Джерело: Ekathimerini
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