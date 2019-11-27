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Потужний землетрус у Греції: оголосили евакуацію населення

У Греції поблизу острову Крит стався землетрус магнітудою 6,1 балів.

Потужний землетрус у Греції: оголосили евакуацію населення

Поштовхи зафіксували о 9.23 ранку за 74 км на північний захід від міста Ханья на глибині 71 км.

Епіцентр підземних поштовхів залягав на глибині 56 км і знаходився за 272 км від Афін – столиці Греції.

Наразі немає інформації про постраждалих або завдану шкоду. Однак ЗМІ заявляють про евакуацію на острові.

Читайте: У Китаї стався потужний землетрус магнітудою 5,2

Також відомо, що поштовхи були відчутні в містах Аттіка й Пелопоннес.

Нагадаємо, раніше потужний землетрус стався в Албанії.

Його жертвами стали щонайменше 13 людей, ще 600 були травмовані.

Джерело: Ekathimerini

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