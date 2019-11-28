У Єкатеринбурзі знайшли труп 9-річного хлопчика, якого перед смертю побили і запхали кляп в рот. Найімовірніше дитина загинула внаслідок релігійного ритуалу.

У Єкатеринбурзі (Росія) виявили тіло 9-річного хлопчика, який, попередньо, є громадянином Білорусі.

За попередніми даними, вбивство скоїли на релігійному підґрунті.

Читайте: На Чернігівщині чоловік порізав 5-річного сина і встромив собі ножа у груди

Правоохоронці шукають батьків хлопчика, зокрема батька, якого і підозрюють у вбивстві.

Комсомольська правда написала, що дитина загинула через те, що її били батогами, а потім засунули кляп до рота.

– Під час обшуку в квартирі було знайдено Біблію. Але найстрашніше, що у всьому цьому ритуалі імовірно брав участь батько дитини. Можливо, діяла секта, – розповіло джерело у правоохоронних органах.

Дитина була убита у квартирі матері в Чкаловському районі міста, після чого її тіло було перевезено до Ленінського району, де було закопано в лісопарку.

Крім того, мати хлопчика громадянка Білорусії, яка вже виїхала на батьківщину.

Раніше Факти ICTV писали, що у Санкт-Петербурзі 63-річний кандидат історичних наук і викладач СпбГУ Олег Соколов намагався втопити у річці пакет з жіночими руками. Його затримала поліція.