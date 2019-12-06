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Грудень, 06 в 9:56
Пожежа в Одесі на Троїцькій: двоє загиблих, 32 постраждалих, 13 шукають
Пожежа в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 розпочалася 4 грудня близько 10.00. Займання сталося на третьому поверсі шестиповерхового будинку.
Зараз відомо про 32 постраждалих, семеро після надання медичної допомоги покинули медичні установи. Пошук 13 людей триває.
Внаслідок пожежі загинула 17-річна студентка. 5 грудня увечері фахівцям
вдалося знайти тіло жінки.
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10:18
-
06 грудня
Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.
– Вона повинна надати допомогу сім’ям постраждалих і встановити причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, – повідомили в прес-службі МВС.
09:56
-
06 грудня
Станом на 9.00 рятувальникам вдалося розібрати 200 кв. м завалів. Однак нікого із зниклих безвісти не знайшли.
На місці події продовжують працювати близько 100 співробітників ДСНС.
09:53
-
06 грудня
5 грудня двоє студентів коледжу звернулися в поліклініку. Тож кількість постраждалих від пожежі зросла до 32 осіб.
22:00
-
05 грудня
Пошуково-рятувальну операцію в Одеському коледжі проводитимуть цілодобово.
21:03
-
05 грудня
Одна людина, яку вважали зниклою під час пожежі на Троїцькій, знайшлася живою і неушкодженою. Це жінка на ім’я Руслана. З нею все добре. У день пожежі її не було в будівлі.
20:37
-
05 грудня
Правоохоронці підтвердили виявлення тіла жінки під уламками конструкцій згорілого корпусу Одеського коледжу.
– Зараз є 31 потерпілий, семеро осіб після надання медичної допомоги покинули медичні установи, – йдеться в повідомленні.
Також в Нацполіції зазначають, що поліцейські встановили місцезнаходження жінки, з якою був втрачений зв’язок і вона вважалася зниклою. Зараз з нею все в порядку.
– Пошук 13 осіб триває, – додали у відомстві.
20:15
-
05 грудня
Під уламками знайшли тіло жертви
Щойно фахівцям
вдалося знайти тіло дорослої жінки.
Останки сфотографували та їх розташування нанесли на схему, після чого вилучили на судово-медичну експертизу.
Особу загиблої громадянки поки не встановили.
19:29
-
05 грудня
За словами начальника регіонального управління ДСНС Віктора Федорчака, рятувальники розчистили підвал у правій частині згорілої будівлі. Згідно з кресленнями БТІ, у лівій частині теж є підвал, але рятувальники не можуть знайти вхід у нього, пише
Думська.
19:07
-
05 грудня
Фахівці Одеської державної академії будівництва та архітектури, які обстежили згорілу будівлю, дійшли висновку, що її ще можна відновити, пише
Думська.
15:14
-
05 грудня
За словами начальника облуправління ДСНС Віктора Федорчака, востаннє коледж перевіряли на предмет дотримання правил пожежної безпеки у 2014 році, пише
Думська.
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