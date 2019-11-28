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Факти / Надзвичайні події

Не зміг зняти квартиру. У Сумах чоловік зарізав жінку-ріелтора

У Сумах затримано 28-річного чоловіка за підозрою у вбивстві 47-річної жінки-ріелтора.

убийство в сумах

22 листопада в поліцію звернувся житель Сум і повідомив, що його дружина, яка працює ріелтором, з обіду не виходить на зв’язок.

За його словами, він приїхав до неї на роботу в центр міста. Приміщення було замкнене зовні, але через вікно він побачив всередині розкидані речі.

Прибулі поліцейські відкрили офіс і виявили тіло 47-річної жінки з 26-ма ножовими пораненнями шиї та голови.

Був встановлений підозрюваний – чоловік, який 20 листопада уклав з жертвою договір на оренду житла. На допиті, він помітно нервував, а коли йому запропонували пройти поліграф, тоді він зізнався у вбивстві.

Чоловік знайшов в одній з міських газет номер ріелтора і домовився про послугу. Вона дала йому кілька адрес, за якими здавалося житло.

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Щоразу його очікувала невдача – то в квартирі проводили ремонт, то житло вже орендували, то господарі вирішили квартиру не здавати. Чоловік повторно звернувся до ріелтора, і вона знову дала йому кілька адрес. Результат був аналогічним. Тоді він прийшов до неї в офіс і почав вимагати повернути йому 400 грн, які він заплатив за послугу. Ці гроші і стали причиною конфлікту.

Щоб приховати злочин чоловік замкнув офіс ключами, узятими зі столу, а потім викинув їх разом з ножем.

За фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Зловмиснику загрожує 15 років позбавлення волі.

Раніше Факти ICTV писали, що на Чернігівщині чоловік порізав 5-річного сина і встромив собі ножа у груди. Дитину та чоловіка знайшла сусідка та викликала швидку. Обох постраждалих госпіталізували.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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