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Знайшлася зникла після пожежі в Одесі 18-річна дівчина

Поліція знайшла 18-річну дівчину, про зникнення якої заявили родичі після пожежі в коледжі на Троїцькій.

Пожежа в Одесі

Зникнення дівчини не пов’язане з пожежею у коледжі на вулиці Троїцькій.

Колись ця дівчина справді була студенткою Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, але зараз вона там не вчиться.

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На момент пожежі вона була в іншому місці, а на зв’язок з рідними не виходила через відсутність телефону.

Нагадаємо, вранці 4 грудня в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу в Одесі спалахнула пожежа. Загинула студентка навчального закладу. Близько 19.30 рятувальникам вдалося локалізувати пожежу. Після цього почався пошук зниклих безвісти – з-під завалів дістали ще двох загиблих, пошуки 12 тривають.

Джерело: Нацполіція

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