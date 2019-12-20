В Одесі чоловік вкрав у пенсіонерки більше 1 млн грн

В Одесі чоловік вкрав у 69-річної пенсіонерки більше 1 млн грн заощаджень.

Чоловік робив ремонт у квартирі пенсіонерки. Коли її не було вдома, то він вирішив скористатися цією можливістю і викрав із шафи усі заощадження.

Пенсіонерка помітила, що зникло більше 1 млн грн і звернулася до поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особу та місце знаходження правопорушника. Ним виявився раніше судимий 26-річний місцевий мешканець. Під час проведення слідчих дій у чоловіка вилучили частину готівки та речі, придбані на викрадені гроші.

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Зловмиснику оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 185 – крадіжка КК України. На час досудового розслідування він перебуватиме під вартою.

Раніше Факти ICTV писали про те, що під Одесою у підприємців відібрали 12 млн грн.